В СВОП ответили, почему США предлагают остановить расширение НАТО Член СВОП Климов: расширение НАТО приведет к ядерной войне между США и Россией

Предложение Белого дома остановить дальнейшее расширение НАТО является попыткой предотвратить прямой конфликт с Россией, чреватый началом ядерной войны, предположил в беседе с NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, Вашингтон не хочет брать ответственность за «безумцев», которые находятся у власти в ЕС.

Почему США предлагают остановить расширение НАТО? Вашингтон понимает, что при дальнейшем расширении Альянса в Европе случится конфликт и есть риск возникновения третьей мировой войны с соответствующими тяжкими последствиями в виде обмена ударами между двумя державами: РФ и США. Дональд Трамп (глава Белого дома. — NEWS.ru) хорошо это понимает и не хочет нести дополнительную ответственность за безумцев, которые сегодня находятся у власти в большинстве стран ЕС и Великобритании, — пояснил Климов.

Он отметил, что с середины 90-х Альянс под давлением американских демократов вернулся к своей изначальной антироссийской сущности. По его словам, только сейчас, с приходом к власти Трампа, данная позиция начала подвергаться пересмотру.

Приблизительно с средины 90-х благодаря действиям демократических администраций США курс НАТО резко поменялся. Он стал приобретать те черты, которые были заложены во время создания Альянса. Изначально эта организация выступала против нашей страны, других задач у нее не было. Действующая администрация США мыслит рационально в отличие от своих предшественников. Такой подход показывает американцам, что наша страна не собирается нападать на европейские государства, и поэтому у них нет необходимости в гарантии безопасности за счет расширения военного блока, — резюмировал Климов.

Ранее в Вашингтоне заявил, что намерены скорректировать восприятие НАТО на международной арене, исключив образ безостановочно расширяющейся организации. Эта цель зафиксирована в новой редакции Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов, обнародованной администрацией Белого дома.

Впоследствии США сообщили Европе, что остановят участие в нескольких механизмах НАТО, если ЕС не возьмет на себя дополнительные оборонные обязательства. Вашингтон требует большего участия в сферах разведки и ракетных систем.