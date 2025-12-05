ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 16:18

В СВОП ответили, почему США предлагают остановить расширение НАТО

Член СВОП Климов: расширение НАТО приведет к ядерной войне между США и Россией

Андрей Климов Андрей Климов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Предложение Белого дома остановить дальнейшее расширение НАТО является попыткой предотвратить прямой конфликт с Россией, чреватый началом ядерной войны, предположил в беседе с NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, Вашингтон не хочет брать ответственность за «безумцев», которые находятся у власти в ЕС.

Почему США предлагают остановить расширение НАТО? Вашингтон понимает, что при дальнейшем расширении Альянса в Европе случится конфликт и есть риск возникновения третьей мировой войны с соответствующими тяжкими последствиями в виде обмена ударами между двумя державами: РФ и США. Дональд Трамп (глава Белого дома. — NEWS.ru) хорошо это понимает и не хочет нести дополнительную ответственность за безумцев, которые сегодня находятся у власти в большинстве стран ЕС и Великобритании, — пояснил Климов.

Он отметил, что с середины 90-х Альянс под давлением американских демократов вернулся к своей изначальной антироссийской сущности. По его словам, только сейчас, с приходом к власти Трампа, данная позиция начала подвергаться пересмотру.

Приблизительно с средины 90-х благодаря действиям демократических администраций США курс НАТО резко поменялся. Он стал приобретать те черты, которые были заложены во время создания Альянса. Изначально эта организация выступала против нашей страны, других задач у нее не было. Действующая администрация США мыслит рационально в отличие от своих предшественников. Такой подход показывает американцам, что наша страна не собирается нападать на европейские государства, и поэтому у них нет необходимости в гарантии безопасности за счет расширения военного блока, — резюмировал Климов.

Ранее в Вашингтоне заявил, что намерены скорректировать восприятие НАТО на международной арене, исключив образ безостановочно расширяющейся организации. Эта цель зафиксирована в новой редакции Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов, обнародованной администрацией Белого дома.

Впоследствии США сообщили Европе, что остановят участие в нескольких механизмах НАТО, если ЕС не возьмет на себя дополнительные оборонные обязательства. Вашингтон требует большего участия в сферах разведки и ракетных систем.

НАТО
США
Россия
Европа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минюст признал четыре иностранные НКО нежелательными в России
Экономист рассказал, кто получит ежегодную семейную выплату
В Госдуме отвергли инициативу ограничить выдачу прав пожилым
Швейцария хочет внести йодль в список нематериального наследия
В ВСУ тревожно предрекают скорую битву за один из символов «Русской весны»
Назван тип гриппа, который доминирует в России
Иванов объяснил происхождение своего дома из «Мастера и Маргариты»
В Петербурге начнутся раскопки под строительство нового выхода из метро
«Ждем инвесторов-патриотов»: замглавы Херсонской области о развитии региона
Диетолог перечислила самые полезные добавки к согревающим напиткам
Бездомные на фронте, разгром в ДНР: новости СВО на вечер 5 декабря
Боец поп-ММА снял на камеру тренировку с памятником ветеранам МЧС в Москве
Индия заинтересовалась локализацией производства российских беспилотников
В Европе высказались о выводе части войск США
В Росатоме рассказали о прогрессе в сотрудничестве с Индией
Европейская страна поставила украинским беженцам жесткий ультиматум
«Подключите MAX»: россияне жалуются на ограничение доступа к «Госуслугам»
«Поставляет на весь мир»: стало известно, какие товары РФ закупает у Индии
Собственник участка в Перми нарвался на штраф из-за борщевика
Путин не отказал сотрудникам индийской гостиницы в одной просьбе
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.