«Поставляет на весь мир»: стало известно, какие товары РФ закупает у Индии

Россия закупает у Индии фармацевтику и морепродукты, заявил NEWS.ru экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, структура торговли между странами является взаимовыгодной. Он добавил, что в обмен на индийские товары РФ поставляет энергоресурсы и вооружение.

Индии есть что у нас покупать, а именно нефть. Страна закупает достаточно много вооружения, причем это тянется еще со времен Советского Союза. А сама Индия сильна в фармацевтике и производстве тропических товаров и морепродуктов. Нью-Дели наращивает этот потенциал и поставляет товары на весь мир. У Индии есть и определенные успехи в машиностроении. Речь может идти и о металле, там сильно развитая металлургия. Также Нью-Дели может похвастаться производством продукции легкой и текстильной промышленностей, — пояснил Беляев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что с премьер-министром Индии Нарендрой Моди прошли в дружеской обстановке. По его словам, встреча оказалась полезной и конструктивной. Саммит двух лидеров продолжался более двух часов. Президент РФ также отметил, что Россия и Индия могут увеличить взаимный товарооборот до $100 млрд (7,7 трлн рублей).