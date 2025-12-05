Назван тип гриппа, который доминирует в России НИИ Пастера сообщил, что близкий к вакцинному гонконгский грипп доминирует в РФ

В России наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, в структуре которого ведущую роль играет вирус A(H3N2), известный как «гонконгский грипп», передает РИА Новости. Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян сообщил, что этот штамм, несмотря на некоторую схожесть с вакцинными, содержит несколько мутаций.

В настоящее время в России регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, в структуре которого доминирует вирус гриппа A(H3N2), что прогнозировалось ВОЗ с учетом его низкой активности в предыдущем сезоне, — уточнил он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала включить актуальные штаммы в состав вакцин для текущего сезона иммунизации. По данным мониторинга, циркулирующие в настоящее время вирусы гриппа А(H1N1) и гриппа В полностью соответствуют вакцинным штаммам. Тотолян отметил, что вирус A(H3N2), хоть и близок к вакцинному, имеет ряд мутаций, влияющих на его антигенные свойства.

Научный центр «Вектор» проводит углубленные исследования циркулирующих штаммов и оценку защитных свойств применяемых вакцин. Первые результаты изучения образцов крови людей, привитых в этом сезоне, показали наличие защитных титров антител, которые нейтрализуют циркулирующий штамм вируса гриппа A(H3N2) на 80–90%.

Ранее стало известно, что отечественная вакцина от гриппа на сезон-2025/26 показывает около 80% эффективности против гонконгского варианта вируса. При этом ученые продолжают изучать новые штаммы A и B.