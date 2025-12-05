Экономист рассказал, кто получит ежегодную семейную выплату Экономист Балынин: семейную выплату получат семьи с двумя и более детьми

Семьи с двумя и более детьми с 1 января 2026 года будут получать ежегодную семейную выплату, рассказал «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что получить средства смогут работающие родители.

Ежегодная семейная выплата — на мой взгляд, это важный компонент системы социальной поддержки семей с детьми в Российской Федерации. Она будет осуществляться с 2026 года работающим родителям, имеющим двух и более детей. Посредством осуществления данной выплаты осуществляется возврат части уплаченного НДФЛ, — рассказал Балынин.

Экономист подчеркнул, что такая инициатива направлена на поддержку наиболее нуждающихся в ней семей с доходом менее 1,5 прожиточных минимумов на душу населения. Он также отметил, что размер выплаты будет зависеть от региона проживания.

