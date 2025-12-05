Тимур Иванов объяснил происхождение своего дома из «Мастера и Маргариты» Тимур Иванов заявил о законности приобретенной им недвижимости

Экс-замминистра обороны Тимур Иванов заявил, что официально и законно приобрел всю свою недвижимость. В суде по видеосвязи он отметил, что все объекты были задекларированы, передает ТАСС.

По информации Mash, Иванов мог жить в столичном особняке в Чистом переулке. По мнению исследователей творчества писателя Михаила Булгакова, в подвале особняка XIX века мог проживать Мастер из романа «Мастер и Маргарита». В рамках дела Иванов также заявил, что не имеет никакого отношения к имуществу других фигурантов дела.

Объект в Архангельске, например, руководством нашей страны за заслуги перед Отечеством мне было позволено приватизировать с 60-процентной скидкой. Все остальные объекты, якобы полученные преступным путем, были мной официально задекларированы. Ни одного замечания мне не было подано, в том числе со стороны администрации президента, — подчеркнул Иванов в суде.

Ранее стало известно, что имущество Иванова частично обратили в доход государства. По информации источников, речь идет об активах на сумму в 1 млрд 232 млн рублей, на изъятии которых настаивала Генпрокуратура. Сам Иванов назвал иск надзорного ведомства «очень объемным», добавив, что не понимает его сути.