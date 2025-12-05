Нарколог раскрыла, почему удержание пациентов рехабов незаконно

Пациенты реабилитационных центров могут подписываться под правилами учреждения, включающими в себя, например, ограничения в использовании телефона и невыход за территорию, рассказала в беседе с NEWS.ru психиатр и нарколог Екатерина Шурова, комментируя скандал с пытками в подмосковных рехабах. Однако, по ее словам, даже это согласие не дает право удерживать людей насильно.

Мы не можем лишать их свободы, поскольку они не совершили никакого правонарушения. У нас нет оснований для того, чтобы их принудительно держать в реабилитационном центре. Все выздоровление должно быть добровольным, потому что человек выздоравливает для себя, — сказала эксперт.

Накануне Следственный комитет предъявил обвинение директору и трем сотрудникам рехаба «Антонов PRO» в подмосковном Видном в незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия. 5 декабря следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемых.

В ходе допроса гендиректор не признавал свою вину, однако работники его изобличили и дали признательные показания. В данный момент следователи продолжают собирать доказательства их виновности.