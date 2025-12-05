ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 16:45

Нарколог раскрыла, почему удержание пациентов рехабов незаконно

Нарколог Шурова: у рехабов нет оснований удерживать постояльцев силой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пациенты реабилитационных центров могут подписываться под правилами учреждения, включающими в себя, например, ограничения в использовании телефона и невыход за территорию, рассказала в беседе с NEWS.ru психиатр и нарколог Екатерина Шурова, комментируя скандал с пытками в подмосковных рехабах. Однако, по ее словам, даже это согласие не дает право удерживать людей насильно.

Мы не можем лишать их свободы, поскольку они не совершили никакого правонарушения. У нас нет оснований для того, чтобы их принудительно держать в реабилитационном центре. Все выздоровление должно быть добровольным, потому что человек выздоравливает для себя, — сказала эксперт.

Накануне Следственный комитет предъявил обвинение директору и трем сотрудникам рехаба «Антонов PRO» в подмосковном Видном в незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия. 5 декабря следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемых.

В ходе допроса гендиректор не признавал свою вину, однако работники его изобличили и дали признательные показания. В данный момент следователи продолжают собирать доказательства их виновности.

рехабы
зависимости
пытки
наркологи
Анна Акимова
А. Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме отвергли инициативу ограничить выдачу прав пожилым
Швейцария хочет внести йодль в список нематериального наследия
В ВСУ тревожно предрекают скорую битву за один из символов «Русской весны»
Назван тип гриппа, который доминирует в России
Иванов объяснил происхождение своего дома из «Мастера и Маргариты»
Появились кадры последствий взрыва в комплексе «Грозный-Сити»
«Ждем инвесторов-патриотов»: замглавы Херсонской области о развитии региона
Диетолог перечислила самые полезные добавки к согревающим напиткам
Бездомные на фронте, разгром в ДНР: новости СВО на вечер 5 декабря
Боец поп-ММА снял на камеру тренировку с памятником ветеранам МЧС в Москве
Индия заинтересовалась локализацией производства российских беспилотников
В Европе высказались о выводе части войск США
В Росатоме рассказали о прогрессе в сотрудничестве с Индией
Европейская страна поставила украинским беженцам жесткий ультиматум
«Подключите MAX»: россияне жалуются на ограничение доступа к «Госуслугам»
«Поставляет на весь мир»: стало известно, какие товары РФ закупает у Индии
Собственник участка в Перми нарвался на штраф из-за борщевика
Путин не отказал сотрудникам индийской гостиницы в одной просьбе
СК взялся за скандальное дело семьи Соколовских
В MAX появился первый канал с миллионной аудиторией
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.