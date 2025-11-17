Генсек НАТО призвал европейцев сделать все ради Украины

Обеспечение Украины финансовой поддержкой из любых источников является абсолютным приоритетом, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. При этом он воздержался от комментариев по поводу конкретных механизмов финансирования, включая использование замороженных российских активов. Его слова транслировал YouTube-канал Mint.

Рютте пояснил, что обсуждение странами Европейского союза вопроса о направлении замороженных средств на помощь Киеву является их внутренним делом. Он подчеркнул, что для него абсолютным приоритетом остается обеспечение Украины всем необходимым для продолжения сопротивления.

Для этого Украине нужна финансовая поддержка. <…> Глава Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен] раньше уже перечислила различные варианты: это может быть оплачено союзниками совместно или за счет этих мобилизованных средств, — добавил Рютте.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия представила предложения по использованию замороженных активов России для поддержки Украины. В письме, направленном главам государств ЕС, фон дер Ляйен изложила три различных варианта финансирования, в том числе экспроприацию российских активов под видом «репарационного кредита».