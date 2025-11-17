Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 18:13

Генсек НАТО призвал европейцев сделать все ради Украины

Рютте призвал ЕС обеспечить Украину финансовой поддержкой из любых источников

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Обеспечение Украины финансовой поддержкой из любых источников является абсолютным приоритетом, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. При этом он воздержался от комментариев по поводу конкретных механизмов финансирования, включая использование замороженных российских активов. Его слова транслировал YouTube-канал Mint.

Рютте пояснил, что обсуждение странами Европейского союза вопроса о направлении замороженных средств на помощь Киеву является их внутренним делом. Он подчеркнул, что для него абсолютным приоритетом остается обеспечение Украины всем необходимым для продолжения сопротивления.

Для этого Украине нужна финансовая поддержка. <…> Глава Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен] раньше уже перечислила различные варианты: это может быть оплачено союзниками совместно или за счет этих мобилизованных средств, — добавил Рютте.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия представила предложения по использованию замороженных активов России для поддержки Украины. В письме, направленном главам государств ЕС, фон дер Ляйен изложила три различных варианта финансирования, в том числе экспроприацию российских активов под видом «репарационного кредита».

НАТО
Украина
Марк Рютте
финансирование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка с младенцем ушла из кризисного центра и пропала
ВСУ истребляют своих? Что происходит в окруженном Мирнограде, штурм ВС РФ
Макрон позволил себе скрытый выпад в адрес Трампа
Фигура простит: рецепт печеночного торта — изумительно прекрасен
До Гуляйполя — пара километров: как ВС РФ наступают на Запорожье
Развод, возвращение в Россию, суды: как живет внук Пугачевой Пресняков
Обезглавленную Снегурочку обнаружили в центре российского города
«Не тщеславная история»: Михайлов объяснил, зачем снимает фильм о себе
«Ничего святого»: Зеленскому открыли глаза на его друзей
«Рука руку моет»: политолог о назначении Помпео в совет Fire Point
Смертельная авария с фурой и «девяносто девятой» обернулась уголовным делом
Кошка «обрубила» электричество пяти микрорайонам российского города
Путин утвердил обязательную отработку для медиков-бюджетников
Угрюмый москвич разворотил новогоднюю инсталляцию и попал на видео
Житель ДНР одним жестом показал беспилотнику ВС России, что он мирный
«Подрасслабился»: Тарасова о падениях Гуменника на этапе Гран‑при
100 истребителей для Киева: как французские Rafale повлияют на СВО?
Директор вынудила сотрудника уволиться и поплатилась
Россияне жалуются на сбои в работе популярного мобильного оператора
Стало известно, какой груз НАТО могли уничтожить ВС России в Одесском порту
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.