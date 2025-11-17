Казахстан подключил еще одну сторону к скандалу о коррупции на месторождениях

Астана обратилась в швейцарский суд, чтобы взыскать $15 млн (1,4 млрд рублей) и проценты от нескольких компаний, обвиняемых в коррупции при разработке месторождений подразделениями итальянской Eni SpA, передает Bloomberg. В издании не исключили, что Казахстан намерен усилить давление на North Caspian Operating Company (NCOC) для улучшения позиций в международном арбитраже.

Также правительство страны предприняло попытки раскрытия информации за рубежом. Однако результат операции оказался спорным, уточнили в агентстве.

