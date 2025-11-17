Казахстан подключил еще одну сторону к скандалу о коррупции на месторождениях

Астана обратилась в швейцарский суд, чтобы взыскать $15 млн (1,4 млрд рублей) и проценты от нескольких компаний, обвиняемых в коррупции при разработке месторождений подразделениями итальянской Eni SpA, передает Bloomberg. В издании не исключили, что Казахстан намерен усилить давление на North Caspian Operating Company (NCOC) для улучшения позиций в международном арбитраже.
Также правительство страны предприняло попытки раскрытия информации за рубежом. Однако результат операции оказался спорным, уточнили в агентстве.
Ранее журналисты сообщили, что правительства европейских и ближневосточных государств предпринимают активные шаги для сохранения работоспособности зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Эта деятельность началась после введения США санкций в отношении российской нефтяной компании, уточнили в агентстве.
До этого власти Болгарии и Румынии начали искать юридические лазейки и пути для сохранения операционной деятельности нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих российским компаниям. При этом они могут передать НПЗ под контроль властей.