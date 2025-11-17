Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 20:34

Казахстан подключил еще одну сторону к скандалу о коррупции на месторождениях

Казахстан обратился в швейцарский суд по делу о разработке месторождений нефти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Астана обратилась в швейцарский суд, чтобы взыскать $15 млн (1,4 млрд рублей) и проценты от нескольких компаний, обвиняемых в коррупции при разработке месторождений подразделениями итальянской Eni SpA, передает Bloomberg. В издании не исключили, что Казахстан намерен усилить давление на North Caspian Operating Company (NCOC) для улучшения позиций в международном арбитраже.

Также правительство страны предприняло попытки раскрытия информации за рубежом. Однако результат операции оказался спорным, уточнили в агентстве.

Ранее журналисты сообщили, что правительства европейских и ближневосточных государств предпринимают активные шаги для сохранения работоспособности зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Эта деятельность началась после введения США санкций в отношении российской нефтяной компании, уточнили в агентстве.

До этого власти Болгарии и Румынии начали искать юридические лазейки и пути для сохранения операционной деятельности нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих российским компаниям. При этом они могут передать НПЗ под контроль властей.

Казахстан
суды
Швейцария
месторождения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обвиняемый в покушении на Соловьева хотел покончить с собой
Тагильский педофил обжаловал пожизненное и попросился на свободу
Шестиметровая волна утащила ребенка в океан на глазах у родителей
Британия ужесточит правила для мигрантов
После атаки дронов ВСУ в российском городе загорелся ТЦ
Жена Эрнста объяснила, почему ее страшит похудение при помощи уколов
Пулково может стать полигоном для тестирования беспилотников
В Польше вновь атаковали ключевую железную дорогу на Украину
Во Франции приняли радикальное решение по консульству России в Марселе
«Они живы». В чем признался сын Усольцевых? Последние новости 17 ноября
Кончаловский рассказал, как относится к экспериментам с бессмертием
Орбан назвал финансирование Украины попыткой помочь алкоголику ящиком водки
Неизвестный мужчина в Первоуральске взял заложников
Педофил с коловратом и мать-убийца с шизофренией: главные ЧП дня
Раскрыто, кто возглавит московское «Динамо» после ухода Карпина
В Еврокомиссии спрогнозировали окончание конфликта на Украине
В Москве раскрыли число нарушителей ПДД среди велокурьеров
Эндокринолог развеяла миф о запивании еды
«Подорвет ее способность»: в ЕК озвучили незавидную участь Украины
Казахстан подключил еще одну сторону к скандалу о коррупции на месторождениях
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.