Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 21:12

Орбан назвал финансирование Украины попыткой помочь алкоголику ящиком водки

Орбан раскритиковал предложение фон дер Ляйен о допфинансировании Украины

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Marton Monus/dpa/Global Look Press
Призывы председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен направить Украине больше средств на фоне коррупционного скандала выглядят как попытка помочь алкоголику, дав ему ящик водки, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. Политик дал понять, что не поддержит предложения главы ЕК, заявив, что «Венгрия не утратила здравого смысла».

В то время, когда стало ясно, что [украинская] военная мафия выкачивает деньги европейских налогоплательщиков, председатель Еврокомиссии предлагает направить туда еще больше средств <...>. Все это немного напоминает попытку помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки, — подчеркнул он.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что за последнюю неделю на фоне коррупционного скандала рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снизился примерно на 40%. Сейчас уровень популярности главы государства составляет менее 20%, отметил он.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что коррупционный скандал на Украине не остался незамеченным ключевыми международными игроками в Европе и США. В центре скандала оказалось окружение президента страны Владимира Зеленского. Песков добавил, что западные страны являются активными донорами украинского руководства.

