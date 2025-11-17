Рейтинг Зеленского катастрофически упал за неделю Нардеп Железняк: рейтинг Зеленского за неделю упал почти на 40%

За последнюю неделю на фоне коррупционного скандала рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снизился примерно на 40%, заявил в интервью изданию «Страна.ua» депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Сейчас уровень популярности главы государства составляет менее 20%.

При этом парламентарий сослался на данные закрытых социологических исследований, но источник информации не назвал. Анализ провели сразу после скандала с «пленками Миндича».

У Зеленского в социологических исследованиях, что я видел, рейтинг ниже 20%, — сказал Железняк.

Ранее сообщалось, что соратник Зеленского Тимур Миндич выехал с Украины в направлении Польши за 4,5 часа до обысков в его квартире. По словам источника, предприниматель пересек границу через КПП «Грушев» ночью 10 ноября, в 02:09 по местному времени (03:09 мск), и сейчас находится в Израиле.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что коррупционный скандал на Украине не остался незамеченным ключевыми международными игроками в Европе и США, поскольку в центре скандала оказалось окружение Зеленского. Песков добавил, что западные страны являются активными донорами украинского руководства.