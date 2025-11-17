Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Как на самом деле правильно — «кушать» или «есть»: в давнем вопросе поставлена точка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Как на самом деле правильно — «кушать» или «есть»? В давнем вопросе поставлена точка. Фраза «Я хочу кушать» для одних звучит мило и по-домашнему, а для других — почти как вызов хорошему тону. Почему одно и то же слово вызывает такие разные эмоции? Ответ скрыт в истории и в простом правиле уместности. Когда-то глагол «кушать» был вовсе не детским. Им обращались к уважаемым людям: «Изволите ли кушать?» Это была форма почтительности, мягкая и уважительная. Со временем слово закрепилось в обращении к женщинам и детям — так подчеркивали заботу и внимание. Но в современном языке оттенок поменялся: «кушать» теперь воспринимается как детская или излишне нежная форма. Поэтому в деловой беседе или среди взрослых оно звучит странно — как будто человек пытается смягчить речь там, где это совсем не нужно.

И наоборот: слово «есть» — нейтральное, универсальное и подходит для любой ситуации. Оно не вызывает лишних эмоций и не нарушает баланс между формальностью и естественностью. Именно поэтому его считают основной нормой в речи взрослых. Однако полностью списывать «кушать» тоже ошибочно. В бытовой обстановке, в общении с близкими или когда вы приглашаете гостя к столу, оно звучит теплым и по-старинному вежливым. Здесь оно уместно и даже добавляет атмосферы: «Кушайте, пожалуйста» — это уже не инфантильность, а доброжелательность.

Получается, дело не в слове, а в контексте. «Есть» — когда нужно просто и нейтрально. «Кушать» — когда уместны забота, мягкость или традиция. Так что спор «как правильно» можно считать закрытым: правильнее то, что подходит ситуации и не нарушает ощущение такта.

