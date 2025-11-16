Буду готовить эту закуску на Новый год за 15 минут: обалденные рулеты из ветчины с огненной начинкой

Буду готовить эту закуску на Новый год за 15 минут: обалденные рулеты из ветчины с огненной начинкой

Буду готовить эту закуску на Новый год за 15 минут: обалденные рулеты из ветчины с огненной начинкой. Хотите удивить гостей элегантной закуской, которая готовится быстрее, чем накрывается на стол? Эти рулетики станут настоящим спасением для хозяйки! Они сочетают в себе нежность ветчины, пикантность сырной начинки и оригинальную подачу. Идеальный вариант для фуршета или романтического ужина.

Для начинки возьмите 150 граммов плавленого сыра, 2 отварных яйца, 4–5 ядер грецких орехов, пучок укропа (около 50 граммов), хлопья чили и столовую ложку майонеза. Измельчите все в блендере до однородной кремообразной консистенции. На каждый из 9 ломтиков ветчины нанесите сырную массу, равномерно распределяя по всей поверхности. Аккуратно сверните плотные рулетики и закрепите их зубочистками. На каждую зубочистку наденьте по одной маслине без косточки — это придаст закуске особый шарм и удобство для подачи. Рулеты можно приготовить заранее — они прекрасно хранятся в холодильнике 2–3 часа без потери вкусовых качеств.

Ранее мы готовили фаршированные шампиньоны в беконовой шубке. Чумовая закуска из трех ингредиентов.