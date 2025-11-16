Появился подозреваемый в расчленении ребенка из Гольяновского парка Полиция разыскивает мужчину по делу об убийстве ребенка из Гольяновского парка

В деле об убийстве ребенка, чью голову нашли в Гольяновском пруду в Москве, появился подозреваемый, сообщил Telegram-канал Baza. Полиция разыскивает мужчину ростом около 180 сантиметров, среднего телосложения — его личность и местонахождение пока неизвестны.

Очевидцы утверждают, что ночью 14 ноября заметили прохожего, который бросил в пруд пакет. Внутри оказался рюкзак с головой ребенка. По предварительным данным, тело расчленили лобзиком.

Причиной смерти школьника могла стать асфиксия. На шее обнаружены следы и гематомы, указывающие на насильственное удушение. По оценке экспертов, ребенок погиб больше двух суток назад.

На пугающую находку наткнулись рабочие во время работ по обновлению Гольяновского парка. Несколько дней назад сюда привезли цемент, чтобы подготовить площадку у воды под будущую зону отдыха.

Водолазы приступили к поиску останков ребенка. Группа в специальном снаряжении обыскивает водоем. На месте также работают следователи и криминалисты. Они ищут улики, которые помогут установить обстоятельства произошедшего. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают возможных свидетелей.