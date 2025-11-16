Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Появился подозреваемый в расчленении ребенка из Гольяновского парка

Cотрудники правоохранительных органов на месте происшествия в Гольяновском пруду Cотрудники правоохранительных органов на месте происшествия в Гольяновском пруду Фото: NEWS.ru
В деле об убийстве ребенка, чью голову нашли в Гольяновском пруду в Москве, появился подозреваемый, сообщил Telegram-канал Baza. Полиция разыскивает мужчину ростом около 180 сантиметров, среднего телосложения — его личность и местонахождение пока неизвестны.

Очевидцы утверждают, что ночью 14 ноября заметили прохожего, который бросил в пруд пакет. Внутри оказался рюкзак с головой ребенка. По предварительным данным, тело расчленили лобзиком.

Причиной смерти школьника могла стать асфиксия. На шее обнаружены следы и гематомы, указывающие на насильственное удушение. По оценке экспертов, ребенок погиб больше двух суток назад.

На пугающую находку наткнулись рабочие во время работ по обновлению Гольяновского парка. Несколько дней назад сюда привезли цемент, чтобы подготовить площадку у воды под будущую зону отдыха.

Водолазы приступили к поиску останков ребенка. Группа в специальном снаряжении обыскивает водоем. На месте также работают следователи и криминалисты. Они ищут улики, которые помогут установить обстоятельства произошедшего. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают возможных свидетелей.
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

