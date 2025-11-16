Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Москве нашли пакет с человеческими останками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Останки человека в целлофановом пакете обнаружены на востоке Москвы, передает пресс-служба прокуратуры города. Находка была сделана в Гольяновском пруду.

Как сообщается, на месте работу правоохранительных органов координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Установление всех обстоятельств и принятие по данному факту процессуального решения на контроле надзорного ведомства.

Ранее в штате Джаркханд, Индия, была обнаружена мертвая 17-летняя девушка. Голова подростка находилась на небольшом расстоянии от туловища, что указывает на жестокость преступления. По информации полиции, убийца, вероятно, был знаком с жертвой. В результате предварительного расследования возникли подозрения в спланированном убийстве.

Ранее в Бурятии после обследования 500 гаражей удалось найти тела пропавшей почти год назад финалистки конкурса «Миссис Бурятия — 2024» Сэсэг Буиновой и ее спутника Станислава Норбоева. Мертвые лежали на глубине около двух метров в заброшенном пустующем гараже под слоем льда, мусора и песка.

