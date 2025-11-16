Появились новые подробности смерти ребенка, чью голову нашли в пруду Найденный в Москве обезглавленный ребенок мог умереть не более двух дней назад

Ребенок, чью голову нашли в пруду в районе Гольяново в Москве, предположительно, скончался не более двух дней назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Фрагмент тела несовершеннолетнего нашли в портфеле недалеко от берега в это воскресенье, 16 ноября.

По предварительным данным, ребенок умер не более двух дней назад, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что в Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли человеческие останки в целлофановом пакете. Работу правоохранительных органов на месте координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников.

Позднее выяснилось, что найденная голова принадлежит ребенку. По предварительной оценке, погибшему было около 10 лет. Возбуждено уголовное производство по статье об убийстве.

Предполагается, что ребенок мог умереть от асфиксии. По некоторым данным, на его шее обнаружены следы и гематомы, указывающие на насильственное удушение. Водолазы уже приступили к поиску останков ребенка в Гольяновском пруду.