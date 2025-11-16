Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 12:37

Любимый бургер в салате: готовлю так и доказываю, что фастфуд может быть полезным

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат — гениальное решение для тех, кто хочет насладиться вкусом бигмака без лишних калорий. Все узнаваемые нотки знаменитого бургера в легком салатном формате. Идеальное блюдо для ужина, когда хочется чего-то сытного, но не тяжелого.

Готовлю я так: 250 граммов мясного фарша обжариваю на сковороде до румяности, солю и перчу. Для соуса смешиваю 2 столовые ложки майонеза, столовую ложку кетчупа, половину чайной ложки горчицы и столовую ложку рассола от огурцов, добавляю мелко нарезанные маринованный огурчик и красный лук. На большое блюдо выкладываю слоями: хрустящий салат айсберг, нарезанные помидоры, красный лук кольцами, обжаренный фарш и тертый сыр (40 граммов). Обильно поливаю все соусом — именно он придает тот самый узнаваемый вкус бигмака. Подаю сразу же, чтобы салат остался хрустящим.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Копеечная мульча из леса: как хвоя творит чудеса на грядках
Общество
Копеечная мульча из леса: как хвоя творит чудеса на грядках
Тот самый оливье из детства — классический рецепт с колбасой
Семья и жизнь
Тот самый оливье из детства — классический рецепт с колбасой
«Мидии-убийцы» лишили жизни трех туристов в Турции
Ближний Восток
«Мидии-убийцы» лишили жизни трех туристов в Турции
Когда до боя курантов совсем чуть-чуть, делаю салат «Снежная баба» — после него оливье покажется пресным. Нужны грудка, сыр и майонез
Общество
Когда до боя курантов совсем чуть-чуть, делаю салат «Снежная баба» — после него оливье покажется пресным. Нужны грудка, сыр и майонез
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
еда
рецепты
фастфуд
салаты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам пообещали внезапную оттепель
Политолог ответил, будет ли Запад менять Зеленского из-за коррупции
В Сети появились кадры поиска тела ребенка в московском пруду
«Угрозы нет»: власти вышли на связь после прорыва дамбы в Бурятии
Раскрыта причина смерти ребенка, голову которого нашли в Гольяновском пруду
Появились кадры опрокинутого из-за шторма судна в Мурманской области
Путин поздравил россиян с особенным днем
Россиянам назвали неочевидную причину сердечного приступа
Стало известно, почему люди заболевают диабетом
Россиянка задолжала 250 тысяч рублей после ДТП на мотоцикле за границей
Жители Волгограда вернулись домой после атаки БПЛА
Доллар идет вверх: курсы валют сегодня, 16 ноября, что с евро и юанем
Россияне сутки не могут улететь на вьетнамский курорт
Разгоряченный танцор во время лезгинки выхватил пистолет и попал на видео
Гладков озвучил масштабы украинских атак на Белгородскую область
В Госдуме высказались о нарастающей конфронтации в Черном море
Налет БПЛА, удар по жилому дому в Волгограде: как ВСУ атакуют РФ 16 ноября
Для любителей пикантного: острая квашеная капуста — лучший рецепт!
Власти Волгограда рассказали о состоянии пострадавших после атаки БПЛА
Наступление ВС России на Харьков 16 ноября: войска сдают позиции, Купянск
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.