Голова в пруду. Расчлененные останки школьника нашли в Москве: что известно

Расчлененные останки человека нашли в пруду в Москве. Что об этом известно, сколько лет было жертве, правда ли это был школьник, кто мог это сделать, что говорят правоохранители?

Как расчлененные останки школьника нашли в Москве

«На востоке Москвы в Гольяновском пруду в пакете обнаружены останки человека», — сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что на месте работу правоохранителей координирует преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Устанавливаются все обстоятельства, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В Следственном управлении СКР по Москве сообщили, что в водоеме нашли рюкзак, в котором находился фрагмент тела несовершеннолетнего. Осмотр экспертов показал, что возраст погибшего составляет 7–10 лет.

Некоторые пользователи Сети предположили, что убийство мог совершить человек с маниакальными наклонностями. По мнению других, ребенок стал жертвой неадекватных родителей.

«Завелся новый маньяк?» — задаются вопросом пользователи Сети.

По данным SHOT, рюкзак с останками убитого нашли рабочие, которые делали ремонт возле Гольяновского пруда. Это произошло в 09:30 мск, после этого они вызвали полицию.

Следственный комитет на месте происшествия у Гольяновского пруда Фото: t.me/moscowproc

Какие еще шокирующие убийства детей были недавно

12 ноября в Следственном комитете сообщили об убийстве малолетнего сына матерью. В ведомстве добавили, что после расправы над отпрыском женщина попыталась свести счеты с жизнью; ее доставили в больницу.

«По версии следствия, 12 ноября 2025 года в квартире жилого дома на улице Академика Анохина в городе Москве обнаружено тело малолетнего ребенка 2019 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и иных повреждений», — говорится в публикации.

Telegram-каналы писали, что перед расправой женщина приняла какие-то медикаменты. После этого она схватилась за молоток и начала избивать сына. Затем нанесла ему удар ножом. Всего было нанесено 14 ударов.

Тело сына и 37-летнюю супругу без сознания обнаружил муж по возвращении домой.

Источники утверждают: женщина была категорически убеждена, что неизлечимо больна; она постоянно вызывала скорую и ходила по врачам. Два-три раза в неделю, по данным СМИ, москвичка звонила медикам и жаловалась на различные боли: головную, боли в спине и так далее.

Навязчивые мысли и необоснованный страх могли появиться на фоне шизотипического расстройства, предполагают журналисты. Данную версию проверяют специалисты.

Другой случай произошел в итальянском городе Муджа, где 55-летняя украинка перерезала горло своему девятилетнему сыну большим кухонным ножом. Ребенок постоянно проживал с отцом, 58-летним итальянцем, но в тот день остался с матерью.

Отец забил тревогу, когда не смог выйти на связь с бывшей супругой и сыном. Он немедленно вызвал экстренные службы. Когда полиция и спасатели прибыли на место, они обнаружили, что ребенок уже мертв. Его безжизненное тело лежало в ванне, а мать находилась рядом, пребывая в состоянии шока.

За украинкой велось наблюдение со стороны специалистов Центра психического здоровья. Также ее семья находилась под наблюдением социальных служб из-за натянутых отношений между матерью и отцом ребенка. Украинку арестовали, расследование дела продолжается.

