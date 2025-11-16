«Чтобы сразу насмерть?»: родители пришли в ужас от новой детской площадки Во Владивостоке родители возмутились новой детской площадкой с булыжниками

Жители Владивостока возмутились новой детской площадкой возле торгового центра «Черемушки», сообщает Telegram-канал «Родители Приморья». По словам очевидцев, среди игровых зон установлены большие валуны, о которые можно по неосторожности пораниться.

Горожане отметили, что дети на площадке активно бегают, толкаются и нередко падают, а булыжники создают реальную угрозу серьезных травм. Судя по опубликованным в Сети снимкам, камни расположены почти вплотную к горкам, фактически становясь жесткими преградами на пути ребенка.

Новая площадка возле ТЦ «Черемушки». Дети бегают, толкаются, спотыкаются, а вы им булыжников натыкали. Это чтобы если упал, то сразу насмерть? — возмутились интернет-пользователи.

Ранее неадекватный мужчина выстрелил в подростков из газового пистолета на детской площадке на проспекте Кузнецова в Санкт-Петербурге. Пьяный прохожий атаковал детей после того, как они отказались принять его в свою игру. Конфликт разгорелся в тот момент, когда школьники играли в городки.

До этого стало известно, что семилетний мальчик получил тяжелую травму руки на детской площадке в Парголово. Во время прогулки у дома на Заречной улице его палец попал в движущийся механизм качелей, из-за чего ребенку оторвало часть фаланги.