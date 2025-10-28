В Петербурге мальчик лишился части пальца из-за качелей В Парголово мальчику оторвало часть пальца на качелях

Семилетний мальчик получил тяжелую травму руки на детской площадке в петербургском Парголово, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Во время прогулки у дома на Заречной улице его палец попал в движущийся механизм качелей, из-за чего ребенку оторвало часть фаланги.

Как рассказали очевидцы, на крики ребенка обратила внимание прохожая, она сразу вызвала скорую помощь. Прибывшие врачи диагностировали у мальчика неполную травматическую ампутацию второго пальца на правой руке на уровне средней фаланги.

Пострадавшего доставили в Педиатрический университет. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Обстоятельства произошедшего уточняются.

