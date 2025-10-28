Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 10:44

В Петербурге мальчик лишился части пальца из-за качелей

В Парголово мальчику оторвало часть пальца на качелях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семилетний мальчик получил тяжелую травму руки на детской площадке в петербургском Парголово, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Во время прогулки у дома на Заречной улице его палец попал в движущийся механизм качелей, из-за чего ребенку оторвало часть фаланги.

Как рассказали очевидцы, на крики ребенка обратила внимание прохожая, она сразу вызвала скорую помощь. Прибывшие врачи диагностировали у мальчика неполную травматическую ампутацию второго пальца на правой руке на уровне средней фаланги.

Пострадавшего доставили в Педиатрический университет. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в Петербурге 17-летняя школьница попыталась спуститься по связанным простыням, чтобы попасть на тайное свидание, но сорвалась со второго этажа. Подросток получила несколько переломов. Инцидент произошел после того, как родители запретили ей видеться с молодым человеком.

Ранее в Петербурге прокуратура взыскала с ТСЖ 600 тыс. рублей компенсации за травму 11-летней школьницы, получившей компрессионный перелом позвоночника после падения на обледеневшей дорожке. Проверка показала, что товарищество собственников ненадлежаще выполняло обязанности по уходу за придомовой территорией.

