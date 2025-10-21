Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 13:13

В Петербурге поскользнувшейся школьнице выплатят компенсацию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура взыскала с ТСЖ компенсацию за травму школьницы, которую девочка получила в результате падения на обледеневшей дорожке в Петербурге, сообщает Gazeta.SPb. Несовершеннолетней постановили выплатить 600 тысяч рублей.

Несчастный случай произошел на улице Архитектора Данини. Как пояснили представители прокуратуры Санкт-Петербурга, 15 января 2025 года 11-летняя девочка упала, потеряв равновесие на скользком льду, образовавшемся на бетонных плитах.

Из-за случившегося ребенок получил серьезную травму позвоночника — компрессионный перелом. Проведенная прокуратурой проверка выявила, что ответственность за произошедшее несет ТСЖ, которое ненадлежащим образом выполняло обязанности по уходу за прилегающей территорией.

Ранее Заельцовский районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокуратуры и обязал городское транспортное предприятие выплатить 80 тысяч рублей компенсации местной жительнице пенсионного возраста. Она получила травмы в результате падения в троллейбусе.

