16 ноября 2025 в 13:01

Свинина под квашеной капустой: нужны всего 2 ингредиента — сочетание, которое покорит всех

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
С этим рецептом свинины под квашеной капустой вы приготовите невероятно сочное и ароматное блюдо в духовке с минимальными усилиями. Вам нужны всего 2 ингредиента, не считая специй.

Вкус этого блюда — идеальная гармония: нежная свинина, томленная в собственном соку, пропитывается кисло-сладким ароматом капусты, которая под воздействием температуры становится мягкой и нежной. Это сочетание покорит всех!

Вам понадобится: 1 кг свиной шеи или корейки, 500 г квашеной капусты, 2 лавровых листа, соль, перец, тмин по вкусу. Мясо нарежьте крупными кусками, посолите и поперчите. В форму для запекания выложите половину капусты, сверху разместите свинину, затем оставшуюся капусту. Добавьте лавровый лист и тмин, влейте 100 мл воды. Накройте фольгой и запекайте 1,5–2 часа при 180 °C, затем снимите фольгу и готовьте еще 20 минут для румяной корочки.

Это блюдо особенно хорошо в холодное время года, оно согревает и насыщает, напоминая о домашней кухне.

