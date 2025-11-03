Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 20:28

Беру сковородку побольше и готовлю курочку в собственном соку: аромат стоит на весь подъезд

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вам понадобится: целая курица (можно заменить на любимые части курицы), 200 г бекона, 2 луковицы, 4 зубчика чеснока, 6 помидоров, 1 ст. л. муки, соль, перец и прованские травы. Курицу разделайте на порционные куски. На сковороде обжарьте бекон кубиками до хруста, добавьте полукольца лука и чеснок. Когда лук станет прозрачным, обжарьте курицу до золотистой корочки. Добавьте очищенные от кожицы и нарезанные помидоры, специи и тушите под крышкой на медленном огне 1 час. За 10 минут до готовности введите муку, размешанную с небольшим количеством воды, для загущения соуса.

Вкус получается насыщенным и гармоничным: мясо приобретает нежную тающую текстуру, томленые помидоры и бекон создают густой ароматный соус с копчеными нотками. Блюдо идеально сочетается с картофельным пюре или пастой.

Ранее стало известно, как приготовить голубцы из пекинской капусты: ходовой рецепт быстрого ужина за полчаса.

