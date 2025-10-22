Голубцы из пекинки: мой ходовой рецепт быстрого ужина за полчаса

Приготовьте невероятно нежные голубцы из пекинки, они станут новым любимым блюдом в вашей семье. Это мой любимый ходовой рецепт быстрого ужина за полчаса. Главное преимущество пекинской капусты — ее мягкие и пластичные листья, которые не нужно предварительно отваривать, в отличие от белокочанной.

Рецепт: аккуратно отделите 12–15 крупных листьев, обрежьте утолщенную часть у основания. Для начинки смешайте 500 г фарша (свинина + говядина), 100 г отварного риса, луковицу, соль, перец и любимые специи. Выложите начинку на листья, заверните конвертиком или рулетиком. Обжарьте голубцы до румяной корочки, переложите в кастрюлю, залейте соусом из томатной пасты, сметаны и воды (2:3:5), тушите под крышкой 20 минут.

Вкус получается более нежным и легким по сравнению с традиционными голубцами: тонкие листья пекинской капусты идеально пропитываются соусом, создавая гармоничное сочетание с сочной мясной начинкой. Это блюдо особенно оценят те, кто любит классические голубцы, но хочет сэкономить время на приготовлении!

