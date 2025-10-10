Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 17:46

Так быстро ужин вы еще не готовили: капуста с фаршем «Болоньезе» — семья наестся до отвала

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Капуста с фаршем «Болоньезе» — это блюдо станет настоящим открытием для тех, кто ищет новые варианты полезного и вкусного ужина для всей семьи. Оно готовится мгновенно и элементарно. Так быстро ужин вы еще не готовили!

Для приготовления обжарьте 400 г любого мясного фарша до изменения цвета, добавьте 1 нарезанную луковицу и 1 тертую морковь, пассеруйте до мягкости. Введите 50 г томатной пасты, посолите и поперчите по вкусу. Затем добавьте 300 г тонко нашинкованной белокочанной капусты, влейте 100 мл воды, накройте крышкой и тушите на среднем огне около 20 минут, пока капуста не станет мягкой, но сохранит легкую упругость.

Вкус блюда получается насыщенным и сбалансированным: сочный фарш в ароматном томатном соусе идеально гармонирует со сладковатой и нежной капустой. Таким ужином семья наестся до отвала.

Ранее стало известно, как приготовить куриные ножки в панировке на сковороде: от них детей и взрослых за уши не оттащишь.

