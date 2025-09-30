Куриные ножки в панировке на сковороде: от них детей и взрослых за уши не оттащишь

Куриные ножки в панировке — это беспроигрышный вариант для сытного ужина, который готовится быстро и всегда получается на 100 баллов. От этих ножек детей и взрослых за уши не оттащишь!

Рецепт: возьмите 8–10 куриных голеней, промокните их бумажным полотенцем и надрежьте мякоть до кости в нескольких местах — это поможет прожариться равномерно. Посолите, поперчите, добавьте любимые специи (паприка, чесночный порошок, травы) и оставьте на 15 минут. Обваляйте каждую ножку в муке, затем во взбитом яйце и в панировочных сухарях — для идеальной хрустящей корочки повторите процесс дважды. Разогрейте на сковороде растительное масло (слой 1–1,5 см) и обжаривайте ножки на среднем огне по 7–8 минут с каждой стороны под крышкой, затем еще 5 минут без крышки для хруста.

Готовность проверьте проколом — должен вытекать прозрачный сок. Вкус получается идеальным: сочное нежное мясо внутри и хрустящая золотистая корочка снаружи, с ароматом специй и легкой маслянистостью.

