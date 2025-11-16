Когда до боя курантов совсем чуть-чуть, делаю салат «Снежная баба» — после него оливье покажется пресным. Нужны грудка, сыр и майонез

Когда до боя курантов совсем чуть-чуть, делаю салат «Снежная баба» — после него оливье покажется пресным. Нужны грудка, сыр и майонез

Когда надоела классика, а душа просит чего-то нового и волшебного, салат «Снежная баба» становится настоящим открытием. Он сочетает в себе нежность сливочного вкуса, яркую праздничную подачу и удивительную простоту приготовления. Этот салат похож на зимнюю сказку в тарелке — воздушный, легкий и по-настоящему новогодний. Он не требует сложных ингредиентов, но смотрится настолько эффектно, что затмит любое традиционное блюдо на вашем столе.

Для салата вам понадобится: 300 г отварной куриной грудки, 200 г шампиньонов, 1 луковица, 4 яйца, 100 г твердого сыра, 2 свежих огурца, 150 г майонеза. Лук и грибы обжарьте до золотистости. Яйца отварите и отделите белки от желтков. Курицу и огурцы нарежьте кубиками. Выкладывайте слоями: курица, грибы с луком, тертые белки, огурцы. Каждый слой промазывайте майонезом. Верхний слой — тертый сыр и желтки. Украсьте веточками укропа и зернами граната.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.