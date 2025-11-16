Папа римский принял легенд мирового кинематографа

Папа римский Лев XIV принял в Ватикане звезд мирового кинематографа, среди которых оказались Эмир Кустурица, Спайк Ли, Грета Гервиг, Кейт Бланшетт и Моника Белуччи, передает BBC. Встречу с понтификом организовало местное Министерство культуры.

В рамках мероприятия Лев XIV назвал кинематограф благородным и популярным искусством, которое доступно всем. Также он указал на способность кино развлекать и просвещать, а также на его «умение удивлять». В то же время папа римский призвал кинематографистов не избегать того, что он назвал «ранами мира».

Насилие, бедность, изгнание, одиночество, зависимость и забытые войны — это проблемы, которые необходимо признать и о которых необходимо рассказать. Хорошее кино не эксплуатирует боль, оно признает ее и исследует. Именно так поступали все великие режиссеры, — подчеркнул Лев XIV.

Ранее сообщалось, что любимыми фильмами папы римского являются картины «Эта замечательная жизнь» (США, 1946), «Звуки музыки» (США, 1965), «Жизнь прекрасна» (Италия, 1997) и драма «Обыкновенные люди» (США, 1980). При этом последний фильм резко контрастирует с другими, поскольку является серьезной психодрамой, рассказывающей о семейной трагедии.