Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 12:44

Папа римский принял легенд мирового кинематографа

Папа римский Лев XIV встретился со звездами мирового кинематографа в Ватикане

Папа римский Лев XIV Папа римский Лев XIV Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Папа римский Лев XIV принял в Ватикане звезд мирового кинематографа, среди которых оказались Эмир Кустурица, Спайк Ли, Грета Гервиг, Кейт Бланшетт и Моника Белуччи, передает BBC. Встречу с понтификом организовало местное Министерство культуры.

В рамках мероприятия Лев XIV назвал кинематограф благородным и популярным искусством, которое доступно всем. Также он указал на способность кино развлекать и просвещать, а также на его «умение удивлять». В то же время папа римский призвал кинематографистов не избегать того, что он назвал «ранами мира».

Насилие, бедность, изгнание, одиночество, зависимость и забытые войны — это проблемы, которые необходимо признать и о которых необходимо рассказать. Хорошее кино не эксплуатирует боль, оно признает ее и исследует. Именно так поступали все великие режиссеры, — подчеркнул Лев XIV.

Ранее сообщалось, что любимыми фильмами папы римского являются картины «Эта замечательная жизнь» (США, 1946), «Звуки музыки» (США, 1965), «Жизнь прекрасна» (Италия, 1997) и драма «Обыкновенные люди» (США, 1980). При этом последний фильм резко контрастирует с другими, поскольку является серьезной психодрамой, рассказывающей о семейной трагедии.

Ватикан
папа римский
Лев XIV
актеры
режиссеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети появились кадры поиска тела ребенка в московском пруду
«Угрозы нет»: власти вышли на связь после прорыва дамбы в Бурятии
Раскрыта причина смерти ребенка, голову которого нашли в Гольяновском пруду
Появились кадры опрокинутого из-за шторма судна в Мурманской области
Путин поздравил россиян с особенным днем
Россиянам назвали неочевидную причину сердечного приступа
Стало известно, почему люди заболевают диабетом
Отдыхавшая за границей россиянка попала на 250 тысяч после ДТП на мотоцикле
Жители Волгограда вернулись домой после атаки БПЛА
Доллар идет вверх: курсы валют сегодня, 16 ноября, что с евро и юанем
Россияне сутки не могут улететь на вьетнамский курорт
Разгоряченный танцор во время лезгинки выхватил пистолет и попал на видео
Гладков озвучил масштабы украинских атак на Белгородскую область
В Госдуме высказались о нарастающей конфронтации в Черном море
Налет БПЛА, удар по жилому дому в Волгограде: как ВСУ атакуют РФ 16 ноября
Для любителей пикантного: острая квашеная капуста — лучший рецепт!
Власти Волгограда рассказали о состоянии пострадавших после атаки БПЛА
Наступление ВС России на Харьков 16 ноября: войска сдают позиции, Купянск
Защитите сад от ветра: создаем идеальный микроклимат для хвойных и рододендронов
Ученые спрогнозировали уровень падения Каспия
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.