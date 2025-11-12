Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 20:24

Стали известны четыре любимых фильма папы римского

Папа римский назвал своими любимыми фильмами «Звуки музыки» и «Жизнь прекрасна»

Папа римский Лев XIV Папа римский Лев XIV Фото: Sefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Любимыми фильмами папы римского Льва XIV являются картины: «Эта замечательная жизнь» (США, 1946), «Звуки музыки» (США, 1965), «Жизнь прекрасна» (Италия, 1997) и драма «Обыкновенные люди» (США, 1980), сообщает издание Daily Mail со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Там отметили, что глава Римско-католической церкви намерен обсудить этот список на встрече с представителями киноиндустрии. В ней примут участие актеры Кейт Бланшетт, Дэйв Франко, а также режиссеры Спайк Ли, Джордж Миллер и Гас Ван Сент.

До этого мотоцикл папы римского Льва XIV был продан на торгах в Мюнхене за €156 тыс. (14,7 млн рублей). Индивидуально собранный BMW R 18 Transcontinental 2024 года с автографом понтифика на топливном баке был изготовлен по специальному заказу и подарен в сентябре 2025 года.

Ранее Лев XIV предложил провести в Ватикане переговоры по урегулированию конфликта на Украине. По словам председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, Святой престол — нейтральная площадка для всех сторон — российской, украинской и американской.

