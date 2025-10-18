Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 15:50

Папа римский предложил провести переговоры по Украине в необычном месте

Севастьянов: Лев XIV предложил провести в Ватикане переговоры по Украине

Папа римский Лев XIV Папа римский Лев XIV Фото: ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Лев XIV предложил провести в Ватикане переговоры по урегулированию конфликта на Украине, заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. По его словам, которые приводит Lenta.ru, Святой престол — нейтральная площадка для всех сторон — российской, украинской и американской.

Высокие люди в Святом престоле заверяют меня, что папа Лев полностью придерживается политики папы Франциска и видит Святой престол как площадку для переговоров. Он считает, что Святой престол является для всех нейтральной площадкой, — поделился Севастьянов.

Он также отметил, что любой, кто имеет приглашение от Ватикана, также может беспрепятственно передвигаться по территории Италии. Севастьянов добавил, что проблем с логистикой в связи с этим быть не может.

До этого в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским понтифик подтвердил готовность Ватикана выступить в качестве площадки для мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Папа римский подчеркнул важность диалога и поиска дипломатических путей решения международных кризисов.

Италия
Ватикан
папа римский
переговоры
Украина
