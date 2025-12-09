Президент Украины Владимир Зеленский встретился с папой римским Львом XIV, передает итальянский канал Sky. Встреча длилась полчаса, заявлений для прессы со стороны Зеленского по ее итогам не было.

В материале сказано, что папа римский после встречи с главой Украины призвал к диалогу. Также он вновь выразил надежду на то, что продолжающиеся дипломатические инициативы могут привести к справедливому и прочному миру.

Ранее сообщалось, что США намерены сократить финансовую помощь Украине. По словам американских представителей, объем поддержки Киева будет уменьшен после выплаты траншей по кредиту G7.

До этого радиоведущий Стив Гилл выразил мнение, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может убрать Зеленского из переговорного процесса по урегулированию конфликта. Он считает, что это будет связано с нежеланием Зеленского идти на уступки. Ведущий отметил, что в администрации Трампа пытаются понять, действительно ли украинский президент желает завершить кризис.