18 октября 2025 в 20:09

Именной мотоцикл Папы Римского ушел с молотка за €156 тысяч

Мотоцикл Папы Римского Льва XIV был продан на торгах в Мюнхене за €156 тыс. (14,7 млн рублей), сообщил аукционный дом RM Sotheby’s. Организаторы отметили, что индивидуально собранный BMW R 18 Transcontinental 2024 года с автографом понтифика на топливном баке был изготовлен по специальному заказу и подарен в сентябре 2025 года.

Вырученные средства будут переданы Missio Austria — возглавляемой Папой Римским благотворительной организации, которая планирует оказывать помощь детям Мадагаскара, — пояснили в аукционном доме.

Ранее в Айове на продажу выставили дом, ставший местом съемок культового клипа Slipknot. В нем фанаты группы буквально разнесли здание на куски. Дом с тремя спальнями будет выставлен на аукционе 14 октября, стартовая цена — $336 тыс. (около 27 млн рублей).

До этого в Москве за 1,6 млн рублей был продан почтовый конверт с уникальным спецгашением и автографом первого космонавта Героя Советского Союза Юрия Гагарина. Он предназначался врачу Центра подготовки космонавтов Николаю Попову.

мотоциклы
аукционы
папа римский
торги
