Именной мотоцикл Папы Римского ушел с молотка за €156 тысяч

Мотоцикл Папы Римского Льва XIV был продан на торгах в Мюнхене за €156 тыс. (14,7 млн рублей), сообщил аукционный дом RM Sotheby’s. Организаторы отметили, что индивидуально собранный BMW R 18 Transcontinental 2024 года с автографом понтифика на топливном баке был изготовлен по специальному заказу и подарен в сентябре 2025 года.

Вырученные средства будут переданы Missio Austria — возглавляемой Папой Римским благотворительной организации, которая планирует оказывать помощь детям Мадагаскара, — пояснили в аукционном доме.

