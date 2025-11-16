Копеечная мульча из леса: как хвоя творит чудеса на грядках

Знаете, где найти идеальную мульчу совершенно бесплатно? Оказывается, прогулка по хвойному лесу может подарить вашему огороду не просто защиту, а настоящее сокровище. Хвоя — это уникальный материал, который не только сберегает влагу, но и работает на улучшение почвы, если знать один простой секрет ее применения.

Главная прелесть хвои в ее невероятной долговечности. В отличие от травы или листьев, которые быстро перегнивают, иголки служат верой и правдой весь сезон, избавляя вас от лишних хлопот по обновлению слоя. А еще она отлично отпугивает надоедливых слизней.

Но самый важный нюанс, который стоит запомнить каждой хозяйке, — это ее влияние на кислотность. Для голубики или гортензий смело берите свежую хвою, а для большинства овощей лучше подойдет та, что уже полежала и подсушилась в лесу, чтобы не закислить землю. Это и есть залог успеха.

