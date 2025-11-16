Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 09:28

Копеечная мульча из леса: как хвоя творит чудеса на грядках

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Знаете, где найти идеальную мульчу совершенно бесплатно? Оказывается, прогулка по хвойному лесу может подарить вашему огороду не просто защиту, а настоящее сокровище. Хвоя — это уникальный материал, который не только сберегает влагу, но и работает на улучшение почвы, если знать один простой секрет ее применения.

Главная прелесть хвои в ее невероятной долговечности. В отличие от травы или листьев, которые быстро перегнивают, иголки служат верой и правдой весь сезон, избавляя вас от лишних хлопот по обновлению слоя. А еще она отлично отпугивает надоедливых слизней.

Но самый важный нюанс, который стоит запомнить каждой хозяйке, — это ее влияние на кислотность. Для голубики или гортензий смело берите свежую хвою, а для большинства овощей лучше подойдет та, что уже полежала и подсушилась в лесу, чтобы не закислить землю. Это и есть залог успеха.

Ранее сообщалось, что скорлупа от грецких орехов — это настоящая находка для сада и огорода. Вместо того чтобы отправлять ее в мусор, я собираю ценные очистки всю зиму, чтобы весной они помогли мне вырастить здоровые и крепкие растения. Этот простой секрет позволяет существенно сэкономить на удобрениях и мульче.

Проверено редакцией
сады
огороды
советы
дачи
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в воскресенье, 16 ноября: ждать снежную бурю и лютый мороз?
Мошенники стали чаще вовлекать детей в свои схемы
Убийца с пожизненным сроком сетует на цены в колонии
На Западе раскрыли, до какого момента ВСУ не покинут Красноармейск
«Обрушивается»: Пушков рассказал о демографической катастрофе в Европе
Самый высокий отель в мире принял первых постояльцев
Бастрыкин запросил доклад после смерти новорожденного в Приморье
Курица в кетчунезе — сочно, пикантно и без лишней возни!
Межзвездный объект 3I/ATLAS проявил новую аномалию
Астроном оценил шансы человечества выжить при взрыве сверхновой
В МВД раскрыли, когда просроченные водительские права не приведут к штрафу
Доходы в бюджет РФ от технологического сбора составят около 218 млрд рублей
Грипп может быть опасным даже для привитых
Дополнительный оплачиваемый отпуск может появиться у двух категорий граждан
Готовим картофель фри с хрустящей корочкой — проверенный домашний способ
Синоптик рассказал о погодной аномалии в Москве
В магазинах может появиться полка для товаров с истекающим сроком годности
Кота-эльфа продают в Екатеринбурге за 700 тыс. рублей
Один из московских университетов эвакуировали из-за найденной «бомбы»
Забудьте о курице: готовим перепелку по тайному рецепту от шеф-повара
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.