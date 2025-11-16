Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 13:01

Власти Волгограда рассказали о состоянии пострадавших после атаки БПЛА

В Волгограде двое пострадавших при атаке БПЛА отказались от госпитализации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Двое из трех пострадавших в результате ночной атаки украинских беспилотников на Волгоград отказались от госпитализации, заявили V1.RU в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. На данный момент в больнице остается только женщина 1954 года рождения.

Отмечается, что она получила несколько порезов от осколков стекла, также у нее диагностировали перелом плеча, уточнили в ведомстве. Сейчас 71-летней пенсионерке оказывают всю необходимую медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что изначально ВСУ целились в энергетическую инфраструктуру и промышленные объекты Волгоградской области. Но, по его мнению, дроны не смогли преодолеть системы ПВО. Он также предположил, что для удара использовались дроны «Лютый», способные преодолевать расстояние около тысячи километров.

До этого стало известно, что после атаки дронов на Волгоград для местных жителей организовали пункты временного размещения. Как отметил глава региона Андрей Бочаров, наиболее сильные повреждения получили жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах.

