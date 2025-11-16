Власти Волгограда распорядились помочь жителям после атаки БПЛА Бочаров: в Волгограде создадут два ПВР для пострадавших от атак ВСУ

После атаки беспилотных летательных аппаратов на Волгоградскую область для местных жителей организовали пункты временного размещения, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале местной администрации. Власти региона предоставили для этих целей помещения школы и лицея.

Мною даны поручения администрации Волгограда подготовить пункт временного размещения в школе N51 и лицее N7 для обеспечения безопасности жителей на время работы саперов, — сказано в публикации.

Ранее три человека пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Волгоградскую область. Андрей Бочаров отметил, что жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах подверглись ударам. В результате происшествий было повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ взорвался в поселке Пролетарский Ракитянского района. В результате инцидента пострадали два мирных жителя. Оба были незамедлительно доставлены в Ракитянскую центральную районную больницу. У одного из пострадавших было обнаружено осколочное ранение в области спины, а у другого — осколочное ранение бедра.