16 ноября 2025 в 10:53

«Террористическая тактика»: военэксперт об ударе ВСУ по Волгограду

Военэксперт Дандыкин: атаковавшие Волгоград дроны могли запустить с Украины

Атаковавшие жилой дом в Волгограде дроны могли быть запущены с Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, дроны самолетного типа «Лютый», которые, вероятно, использовались для удара, способны преодолевать расстояние около 1000 км.

Я думаю, [при атаке использовались] дроны самолетного типа. Потому что всякие коптеры не могут взять много взрывчатки. Они (дроны самолетного типа. — NEWS.ru) вполне могут пролететь расстояние от Украины до Волгограда. Есть дроны, которые могут лететь и больше. Их запускают ночью, скорость около 200 км/час. Я думаю, они с Украины [атаковали Волгоград]. Если брать другие приграничные территории, там ВСУ могут использовать и своих людей. Если ДРГ заходит, то могут запускать. Или использовать завербованных, — объяснил Дандыкин.

Военэксперт предположил, что изначально ВСУ целились в энергетическую инфраструктуру и промышленные объекты Волгоградской области. Но, по его мнению, дроны не смогли преодолеть системы ПВО.

Дроны «Лютый» могут менять направление или в одном направлении массированно лететь. На Брянщину неделю назад летело немереное количество дронов, а теперь они облюбовали Волгоградскую область, учитывая ее промышленный потенциал, энергетику и близость Волги с плотиной. Работает противовоздушная оборона. Но если не получается ее преодолеть, значит, просто бьют по домам. Это уже стало их линией поведения — террористической тактикой, — резюмировал Дандыкин.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате атаки БПЛА в многоквартирном доме по улице Кропоткина в Волгограде возник пожар. Он отметил, что пожарные службы оперативно приступили к тушению очага возгорания.

Софья Якимова
