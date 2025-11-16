Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 13:05

Для любителей пикантного: острая квашеная капуста — лучший рецепт!

Квашеная капуста: острый рецепт Квашеная капуста: острый рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Острая квашеная капуста — классическая закуска, которая легко готовится в домашних условиях и радует приятным балансом кислоты и жгучей пикантности. Её подают к мясным блюдам, гарнирам и используют в салатах.

Для приготовления возьмите вилок белокочанной капусты примерно на 1,5–2 кг. Капусту тонко нашинкуйте, чтобы она быстрее просолилась, а кочерыжку уберите совсем. Морковь — достаточно одной крупной — натрите. Острый перец нарежьте полукольцами. Несколько зубчиков чеснока измельчите произвольно.

Все ингредиенты пересыпьте солью — хватит 1 ст. л. без горки — и аккуратно перетрите руками до появления сока. Переложите в банку, плотно трамбуя, чтобы жидкость поднялась поверх капусты. Закройте банку марлей, сверху оставьте небольшой груз. Оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня. Несколько раз в день протыкайте капусту палочкой, чтобы выходил газ и не появлялась горечь.

Через двое суток попробуйте: если вкус устраивает, отправьте банку в холодильник. Острая квашеная капуста отлично дополнит тушеное мясо, картофель или станет самостоятельной закуской.

  • Факт: польза такой закуски связана с естественными молочнокислыми бактериями, которые поддерживают микрофлору кишечника, а витамин С сохраняется даже после закваски.

Квашеная капуста по-немецки: посмотрите еще один вариант любимой закуски.

Читайте также
Беру грудку, сыр и немного молока — пеку пирог «Новогодний»! Рецепт прост — станет звездой праздничного стола
Общество
Беру грудку, сыр и немного молока — пеку пирог «Новогодний»! Рецепт прост — станет звездой праздничного стола
Скумбрия в горячем маринаде с грибами и лучком — пальчики оближешь!
Семья и жизнь
Скумбрия в горячем маринаде с грибами и лучком — пальчики оближешь!
Когда до боя курантов совсем чуть-чуть, делаю салат «Снежная баба» — после него оливье покажется пресным. Нужны грудка, сыр и майонез
Общество
Когда до боя курантов совсем чуть-чуть, делаю салат «Снежная баба» — после него оливье покажется пресным. Нужны грудка, сыр и майонез
Идеальная запеканка: готовится сама, съедается мгновенно, топ-8 рецептов
Семья и жизнь
Идеальная запеканка: готовится сама, съедается мгновенно, топ-8 рецептов
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простые рецепты
быстрые рецепты
квашеная капуста
капуста
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети появились кадры поиска тела ребенка в московском пруду
«Угрозы нет»: власти вышли на связь после прорыва дамбы в Бурятии
Раскрыта причина смерти ребенка, голову которого нашли в Гольяновском пруду
Появились кадры опрокинутого из-за шторма судна в Мурманской области
Путин поздравил россиян с особенным днем
Россиянам назвали неочевидную причину сердечного приступа
Стало известно, почему люди заболевают диабетом
Отдыхавшая за границей россиянка попала на 250 тысяч после ДТП на мотоцикле
Жители Волгограда вернулись домой после атаки БПЛА
Доллар идет вверх: курсы валют сегодня, 16 ноября, что с евро и юанем
Россияне сутки не могут улететь на вьетнамский курорт
Разгоряченный танцор во время лезгинки выхватил пистолет и попал на видео
Гладков озвучил масштабы украинских атак на Белгородскую область
В Госдуме высказались о нарастающей конфронтации в Черном море
Налет БПЛА, удар по жилому дому в Волгограде: как ВСУ атакуют РФ 16 ноября
Для любителей пикантного: острая квашеная капуста — лучший рецепт!
Власти Волгограда рассказали о состоянии пострадавших после атаки БПЛА
Наступление ВС России на Харьков 16 ноября: войска сдают позиции, Купянск
Защитите сад от ветра: создаем идеальный микроклимат для хвойных и рододендронов
Ученые спрогнозировали уровень падения Каспия
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.