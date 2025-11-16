Для любителей пикантного: острая квашеная капуста — лучший рецепт!

Острая квашеная капуста — классическая закуска, которая легко готовится в домашних условиях и радует приятным балансом кислоты и жгучей пикантности. Её подают к мясным блюдам, гарнирам и используют в салатах.

Для приготовления возьмите вилок белокочанной капусты примерно на 1,5–2 кг. Капусту тонко нашинкуйте, чтобы она быстрее просолилась, а кочерыжку уберите совсем. Морковь — достаточно одной крупной — натрите. Острый перец нарежьте полукольцами. Несколько зубчиков чеснока измельчите произвольно.

Все ингредиенты пересыпьте солью — хватит 1 ст. л. без горки — и аккуратно перетрите руками до появления сока. Переложите в банку, плотно трамбуя, чтобы жидкость поднялась поверх капусты. Закройте банку марлей, сверху оставьте небольшой груз. Оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня. Несколько раз в день протыкайте капусту палочкой, чтобы выходил газ и не появлялась горечь.

Через двое суток попробуйте: если вкус устраивает, отправьте банку в холодильник. Острая квашеная капуста отлично дополнит тушеное мясо, картофель или станет самостоятельной закуской.

Факт: польза такой закуски связана с естественными молочнокислыми бактериями, которые поддерживают микрофлору кишечника, а витамин С сохраняется даже после закваски.

