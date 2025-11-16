Не шуба и не оливье: фаворит Нового года — закуска «Селедка по-еврейски». Идеальный вариант на праздничный стол

Селедка по-еврейски — это та закуска, которая заставит гостей забыть о традиционных салатах. Ее пикантный вкус с яблочной кислинкой, сладостью изюма и ароматом трав — настоящая магия на тарелке. Огненная Лошадь оценит это яркое сочетание: здесь нет тяжелого майонеза, только легкость и изысканность. А подача на ржаном хлебе или в креманках делает блюдо стильным украшением стола.

Возьмите 500 г филе слабосоленой сельди, 2 луковицы, кислое яблоко, 2 маринованных огурца, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. изюма, укроп, 50 мл растительного масла, 1 ст. л. яблочного уксуса, специи. Лук мелко нарежьте и обдайте кипятком. Сельдь, огурцы и яблоко нарежьте кубиками. Смешайте с изюмом, укропом и чесноком. Заправьте маслом, уксусом и специями. Дайте настояться в холодильнике 1-2 часа.

