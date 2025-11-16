Умер голос «Каратэ-пацана» и «Бегущего в лабиринте» Актер Петр Вечерков умер в 27 лет

Актер дубляжа Петр Вечерков умер после тяжелой болезни, сообщило профессиональное сообщество «Русский дубляж». Он ушел из жизни в возрасте 27 лет. Других подробностей о смерти артиста нет.

Жуткие новости из Петербурга. Не стало Петра Вечеркова. Ему было 27 лет. <...> Светлая память артисту, — сказано в сообщении.

Вечерков занимался дубляжем с восьми лет. Помимо этого, он играл в театре и был известен широким спектром работ на сцене. Актер также озвучил десятки персонажей в полнометражных фильмах и сериалах.

Артист запомнился зрителям по голосу таких персонажей, как Галли в «Бегущем в лабиринте», Бен в «Наследниках», Гейб в «Держись, Чарли», Енох в «Доме странных детей мисс Перегрин», Макс Кентон в «Живой стали» и Гарри в «Каратэ-пацане».

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста России Всеволода Турчина. Актер ушел из жизни вечером 9 ноября. В Самарском академическом драматическом театре отметили, что он был прекрасным педагогом, и выразили глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам.