Стало известно, где большинство россиян хотело бы провести зиму «Мантера»: большинство россиян хотели бы зимовать в теплых странах

Большинство россиян (61%) хотели бы зимовать в теплых странах, говорится в исследовании группы «Мантера». Наибольшей популярностью пользуются Турция, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам, передает РИА Новости.

61% россиян хотели бы зимовать в местах с теплым климатом <…>. Из зарубежных направлений наибольшей популярностью пользуются Турция, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам — их предпочитают суммарно 52% респондентов, — сказано в исследовании.

Отмечается, что, когда речь заходит о выборе места для зимовки, россияне демонстрируют интерес и к отечественным направлениям. Чаще всего упоминается Сочи. При этом только 2% опрошенных указали, что провели бы холодное время года в Геленджике.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что Египет стал самым популярным направлением для российских туристов в преддверии новогодних праздников. По его словам, также спросом пользуются путевки в Объединенные Арабские Эмираты и страны Азии. Он подчеркнул, что существуют и более удаленные направления, демонстрирующие высокую динамику: Мальдивы, Шри-Ланка, Куба и Индонезия.