ВС России не оставили шансов украинскому «Нептуну» ВС России поразили позиции ВСУ с установками комплекса «Нептун»

Вооруженные силы России нанесли удары по украинским позициям, уничтожив пусковые установки ракетного комплекса «Нептун», сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Также ВС РФ поразили боевую машину РСЗО HIMARS.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки подвижного берегового ракетного комплекса «Нептун», боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, — сказали в Минобороны.

По данным ведомства, российские подразделения также поразили цех по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия. Дополнительно были нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают наступательную операцию в микрорайоне Восточный города Димитрова в Донецкой Народной Республике. Подразделения уже приблизились к микрорайону Западный. За последние сутки на Красноармейском направлении было ликвидировано до 270 украинских военнослужащих.