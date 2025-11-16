Вооруженные силы России нанесли удары по украинским позициям, уничтожив пусковые установки ракетного комплекса «Нептун», сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Также ВС РФ поразили боевую машину РСЗО HIMARS.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки подвижного берегового ракетного комплекса «Нептун», боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, — сказали в Минобороны.
По данным ведомства, российские подразделения также поразили цех по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия. Дополнительно были нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Ранее сообщалось, что российские войска продолжают наступательную операцию в микрорайоне Восточный города Димитрова в Донецкой Народной Республике. Подразделения уже приблизились к микрорайону Западный. За последние сутки на Красноармейском направлении было ликвидировано до 270 украинских военнослужащих.