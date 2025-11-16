Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 12:47

ВСУ нанесли удар по Волгограду 16 ноября: куда попали, сколько жертв

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

ВСУ нанесли удар БПЛА по жилым домам в Волгограде. Сколько жертв, пострадавших, что известно о разрушениях?

Сколько всего сбили беспилотников ВСУ в ночь на 16 ноября

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 57 украинских БПЛА самолетного типа, которые атаковали Россию в ночь на 16 ноября. Больше всего БПЛА сбито над Самарской и Волгоградской областями.

«23 [БПЛА уничтожено и перехвачено] над территорией Самарской области, 17 — над территорией Волгоградской области, пять — над территорией Саратовской области, пять — над территорией Ростовской области, три — над территорией Курской области, три — над территорией Воронежской области, один — над территорией Брянской области», — заявили в Минобороны.

Куда попали ВСУ в Волгограде, что известно

Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что жилые дома в двух районах Волгограда подверглись атаке дронов ВСУ. Всего пострадали по крайней мере четыре дома в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда.

«Специалисты оперативных служб проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий. Мною даны поручения администрации Волгограда подготовить пункт временного размещения в школе № 51 и лицее № 7 для обеспечения безопасности жителей на время работы саперов», — объявил Бочаров.

В результате атаки БПЛА загорелись верхние этажи 16-этажного дома в поселке Спартановка (Тракторозаводский район). Спартановка находится в нескольких сотнях метров от Волжской гидроэлектростанции и электроподстанции, которая входит в ее состав. Местные власти сообщили, что возгорание было вскоре потушено.

«Рвануло жутко и неожиданно», — рассказали очевидцы.

В комментариях местных СМИ жители Волгограда сообщили, что некоторые не получили предупреждения о воздушной атаке от МЧС.

Сколько жертв, пострадавших после атаки ВСУ на Волгоград

Губернатор сообщил о трех пострадавших от налета БПЛА.

«К сожалению, есть трое пострадавших — медицинские службы оказывают всю необходимую помощь, угрозы жизни нет», — отметил Бочаров.

По данным регионального комитета здравоохранения, госпитализирована 71-летняя женщина, угрозы для ее жизни нет, она получила перелом плеча и раны от осколков стекла. Двое других пострадавших отказались от госпитализации.

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru отметил, что украинские БПЛА типа «Лютый» способны преодолеть расстояние до Волгограда.

«Дроны „Лютый“ могут менять направление или в одном направлении массированно лететь. На Брянщину неделю назад летело немереное количество дронов, а теперь они облюбовали Волгоградскую область, учитывая ее промышленный потенциал, энергетику и близость Волги с плотиной. Работает противовоздушная оборона. Но если не получается ее преодолеть, значит, просто бьют по домам. Это уже стало их линией поведения — террористической тактикой», — резюмировал Дандыкин.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 ноября

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 ноября: где сбои в России

Королевская семья Британии: новости, Миддлтон изменяла Уильяму с Гарри?

атаки ВСУ
Волгоград
БПЛА
раненые
новости
Валентин Меликов
В. Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам пообещали внезапную оттепель
Политолог ответил, будет ли Запад менять Зеленского из-за коррупции
В Сети появились кадры поиска тела ребенка в московском пруду
«Угрозы нет»: власти вышли на связь после прорыва дамбы в Бурятии
Раскрыта причина смерти ребенка, голову которого нашли в Гольяновском пруду
Появились кадры опрокинутого из-за шторма судна в Мурманской области
Путин поздравил россиян с особенным днем
Россиянам назвали неочевидную причину сердечного приступа
Стало известно, почему люди заболевают диабетом
Россиянка задолжала 250 тысяч рублей после ДТП на мотоцикле за границей
Жители Волгограда вернулись домой после атаки БПЛА
Доллар идет вверх: курсы валют сегодня, 16 ноября, что с евро и юанем
Россияне сутки не могут улететь на вьетнамский курорт
Разгоряченный танцор во время лезгинки выхватил пистолет и попал на видео
Гладков озвучил масштабы украинских атак на Белгородскую область
В Госдуме высказались о нарастающей конфронтации в Черном море
Налет БПЛА, удар по жилому дому в Волгограде: как ВСУ атакуют РФ 16 ноября
Для любителей пикантного: острая квашеная капуста — лучший рецепт!
Власти Волгограда рассказали о состоянии пострадавших после атаки БПЛА
Наступление ВС России на Харьков 16 ноября: войска сдают позиции, Купянск
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.