ВСУ нанесли удар по Волгограду 16 ноября: куда попали, сколько жертв

ВСУ нанесли удар по Волгограду 16 ноября: куда попали, сколько жертв

ВСУ нанесли удар БПЛА по жилым домам в Волгограде. Сколько жертв, пострадавших, что известно о разрушениях?

Сколько всего сбили беспилотников ВСУ в ночь на 16 ноября

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 57 украинских БПЛА самолетного типа, которые атаковали Россию в ночь на 16 ноября. Больше всего БПЛА сбито над Самарской и Волгоградской областями.

«23 [БПЛА уничтожено и перехвачено] над территорией Самарской области, 17 — над территорией Волгоградской области, пять — над территорией Саратовской области, пять — над территорией Ростовской области, три — над территорией Курской области, три — над территорией Воронежской области, один — над территорией Брянской области», — заявили в Минобороны.

Куда попали ВСУ в Волгограде, что известно

Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что жилые дома в двух районах Волгограда подверглись атаке дронов ВСУ. Всего пострадали по крайней мере четыре дома в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда.

«Специалисты оперативных служб проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий. Мною даны поручения администрации Волгограда подготовить пункт временного размещения в школе № 51 и лицее № 7 для обеспечения безопасности жителей на время работы саперов», — объявил Бочаров.

В результате атаки БПЛА загорелись верхние этажи 16-этажного дома в поселке Спартановка (Тракторозаводский район). Спартановка находится в нескольких сотнях метров от Волжской гидроэлектростанции и электроподстанции, которая входит в ее состав. Местные власти сообщили, что возгорание было вскоре потушено.

«Рвануло жутко и неожиданно», — рассказали очевидцы.

В комментариях местных СМИ жители Волгограда сообщили, что некоторые не получили предупреждения о воздушной атаке от МЧС.

Сколько жертв, пострадавших после атаки ВСУ на Волгоград

Губернатор сообщил о трех пострадавших от налета БПЛА.

«К сожалению, есть трое пострадавших — медицинские службы оказывают всю необходимую помощь, угрозы жизни нет», — отметил Бочаров.

По данным регионального комитета здравоохранения, госпитализирована 71-летняя женщина, угрозы для ее жизни нет, она получила перелом плеча и раны от осколков стекла. Двое других пострадавших отказались от госпитализации.

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru отметил, что украинские БПЛА типа «Лютый» способны преодолеть расстояние до Волгограда.

«Дроны „Лютый“ могут менять направление или в одном направлении массированно лететь. На Брянщину неделю назад летело немереное количество дронов, а теперь они облюбовали Волгоградскую область, учитывая ее промышленный потенциал, энергетику и близость Волги с плотиной. Работает противовоздушная оборона. Но если не получается ее преодолеть, значит, просто бьют по домам. Это уже стало их линией поведения — террористической тактикой», — резюмировал Дандыкин.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 ноября

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 ноября: где сбои в России

Королевская семья Британии: новости, Миддлтон изменяла Уильяму с Гарри?