Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 ноября: инфографика

В ночь на 16 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 57 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 15 ноября текущего года до 07:00 16 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 23 — над территорией Самарской области, 17 — над территорией Волгоградской области, пять — над территорией Саратовской области, пять — над территорией Ростовской области, три — над территорией Курской области, три — над территорией Воронежской области, один — над территорией Брянской области», — сообщили в оборонном ведомстве.