16 ноября 2025 в 06:00

Россиянам рассказали, когда входная дверь может стать причиной штрафа

Эксперт ЖКХ Бондарь: за мешающую эвакуации входную дверь можно получить штраф

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Входная дверь, открывающаяся наружу, может стать поводом для административного штрафа, если она блокирует путь эвакуации других жильцов, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, к ответственности могут привлечь за создание реальных препятствий для выхода соседей в случае чрезвычайной ситуации.

Прямого штрафа за то, что ваша входная дверь открывается наружу, в законодательстве нет. Возможно наказание, если она в открытом состоянии мешает эвакуации соседей, перекрывая им выход. В таком случае размер штрафа установлен на уровне от 5 до 15 тыс. рублей для граждан. Современные правила противопожарного режима не содержат запрета на установку дверей, открывающихся в коридор. Поэтому, если она не создает реальных препятствий и не блокирует проход, оснований для беспокойства и штрафов нет, — пояснил Бондарь.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что установка в подъезде камеры видеонаблюдения без согласования со всеми собственниками жилья грозит штрафом. Он отметил, что размер взыскания может составить до 15 тыс. рублей. По его словам, размещение видеокамеры возможно только внутри квартиры.

