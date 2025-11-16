Россиянам рассказали, когда входная дверь может стать причиной штрафа

Входная дверь, открывающаяся наружу, может стать поводом для административного штрафа, если она блокирует путь эвакуации других жильцов, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, к ответственности могут привлечь за создание реальных препятствий для выхода соседей в случае чрезвычайной ситуации.

Прямого штрафа за то, что ваша входная дверь открывается наружу, в законодательстве нет. Возможно наказание, если она в открытом состоянии мешает эвакуации соседей, перекрывая им выход. В таком случае размер штрафа установлен на уровне от 5 до 15 тыс. рублей для граждан. Современные правила противопожарного режима не содержат запрета на установку дверей, открывающихся в коридор. Поэтому, если она не создает реальных препятствий и не блокирует проход, оснований для беспокойства и штрафов нет, — пояснил Бондарь.

