Появились кадры нанесения ударов по объектам Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области, в ходе которых были уничтожены пусковые установки РСЗО HIMARS. Минобороны России также опубликовало момент поражения украинского ракетного комплекса «Нептун».

Удары наносились с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Помимо этого, ВС РФ задействовали ударные дроны.

Ранее сообщалось, что ремонтные подразделения ульяновских десантников ежедневно возвращают в строй около 10 единиц военной техники. Военнослужащие также выполняют доукомплектование боевых машин системами динамической и противодронной защиты. Они проводят различные работы, в том числе сварочные, токарные и слесарные операции.

До этого сообщалось, что расчеты FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили несколько автомобилей ВСУ с личным составом, которые пытались прорваться в Купянск. В пресс-службе Минобороны подчеркнули, что бойцы подразделений беспилотных систем активно пресекают подобные попытки противника.