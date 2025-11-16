Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 12:49

Появились кадры уничтожения РСЗО HIMARS и комплекса «Нептун» ВСУ

РСЗО HIMARS РСЗО HIMARS Фото: Shutterstock/FOTODOM
Появились кадры нанесения ударов по объектам Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области, в ходе которых были уничтожены пусковые установки РСЗО HIMARS. Минобороны России также опубликовало момент поражения украинского ракетного комплекса «Нептун».

Удары наносились с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Помимо этого, ВС РФ задействовали ударные дроны.

Ранее сообщалось, что ремонтные подразделения ульяновских десантников ежедневно возвращают в строй около 10 единиц военной техники. Военнослужащие также выполняют доукомплектование боевых машин системами динамической и противодронной защиты. Они проводят различные работы, в том числе сварочные, токарные и слесарные операции.

До этого сообщалось, что расчеты FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили несколько автомобилей ВСУ с личным составом, которые пытались прорваться в Купянск. В пресс-службе Минобороны подчеркнули, что бойцы подразделений беспилотных систем активно пресекают подобные попытки противника.

ВСУ
СВО
Минобороны
ВС РФ
Искандер
