Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 10:59

Ремонтные подразделения ВДВ ставят рекорды на передовой

Российские бойцы ВДВ за сутки восстанавливают около 10 машин

Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Ремонтные подразделения ульяновских десантников ежесуточно восстанавливают примерно 10 единиц военной техники, сообщили в Министерстве обороны России. Военнослужащие также ежедневно занимаются доукомплектованием боевых машин системами динамической и противодронной защиты.

На Ореховском направлении в Запорожской области <...> военные специалисты-ремонтники в круглосуточном режиме занимаются ремонтом и восстановлением боевой и специальной техники ВДВ. Задачи выполняются в несколько смен, что позволяет проводить работы в круглосуточном режиме и выпускать около десятка восстановленных и модернизированных машин в сутки, — сказано в сообщении.

Военные выполняют различные виды работ, включая сварочные, токарные и слесарные. Заместитель командира ремонтного взвода с позывным Свинец отметил, что на обслуживание поступают автомобили с разнообразными неисправностями, но его подчиненные способны оперативно возвращать технику в строй для дальнейшего выполнения боевых задач.

Ранее российские военные полностью установили контроль над селом Сладким на Запорожском направлении. Пулеметчик с позывным Иркут уточнил, что при осмотре одного из домов бойцы ликвидировали группу противника, применив гранаты. По словам военнослужащего, в здании находились четверо украинских военных.

СВО
ВС РФ
ВДВ
Минобороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, где россияне хотели бы провести зиму
Дмитриев удивился «реакции» Вашингтона на коррупционный скандал на Украине
Умная колонка помогла россиянке узнать об изменах мужа
Скумбрия в горячем маринаде с грибами и лучком — пальчики оближешь!
Мошенники попытались развести на деньги 99-летнего ветерана
«До последнего украинца»: Ушаков раскрыл противников аляскинских соглашений
Названы возможные цели ВСУ на фоне их провалов на фронте
Ушаков раскрыл, ожидать ли встречи Путина и Трампа в ближайшее время
В Ленобласти перекрыли федеральную трассу после опрокидывания грузовика
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон изменяла Уильяму с Гарри?
Пленный боец ВСУ назвал приказы своих командиров неисполнимыми
Появились кадры, как рецидивист расстрелял семью из пневматики
Умер голос «Каратэ-пацана» и «Бегущего в лабиринте»
У Киева заканчиваются электростанции: удары по Украине 16 ноября
Пекарский порошок: секрет пышной и воздушной выпечки
Идеальная запеканка: готовится сама, съедается мгновенно, топ-8 рецептов
В МЧС назвали количество жертв крупного пожара в подмосковном кафе
В Москве создали уникальные стационары для «сердечников»
ДТП почти парализовало движение на внешней стороне МКАД
Бывший настоятель одного из самых известных монастырей взят под стражу
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.