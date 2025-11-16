Ремонтные подразделения ВДВ ставят рекорды на передовой Российские бойцы ВДВ за сутки восстанавливают около 10 машин

Ремонтные подразделения ульяновских десантников ежесуточно восстанавливают примерно 10 единиц военной техники, сообщили в Министерстве обороны России. Военнослужащие также ежедневно занимаются доукомплектованием боевых машин системами динамической и противодронной защиты.

На Ореховском направлении в Запорожской области <...> военные специалисты-ремонтники в круглосуточном режиме занимаются ремонтом и восстановлением боевой и специальной техники ВДВ. Задачи выполняются в несколько смен, что позволяет проводить работы в круглосуточном режиме и выпускать около десятка восстановленных и модернизированных машин в сутки, — сказано в сообщении.

Военные выполняют различные виды работ, включая сварочные, токарные и слесарные. Заместитель командира ремонтного взвода с позывным Свинец отметил, что на обслуживание поступают автомобили с разнообразными неисправностями, но его подчиненные способны оперативно возвращать технику в строй для дальнейшего выполнения боевых задач.

Ранее российские военные полностью установили контроль над селом Сладким на Запорожском направлении. Пулеметчик с позывным Иркут уточнил, что при осмотре одного из домов бойцы ликвидировали группу противника, применив гранаты. По словам военнослужащего, в здании находились четверо украинских военных.