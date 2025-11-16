Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 13:10

Россияне сутки не могут улететь на вьетнамский курорт

В Екатеринбурге самолет во вьетнамский Фукуок задержали на 24 часа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Рейс ZF-2637 из Екатеринбурга на вьетнамский остров Фукуок задержан на 24 часа по причине технической неисправности воздушного судна, сообщила Уральская транспортная прокуратура. 60 пассажиров на период задержки разместили в гостиничных номерах. Остальные путешественники отказались от размещения и решили ожидать вылета в аэропорту. Все пассажиры рейса получили доступ к горячему питанию и напиткам.

В аэропорту Екатеринбурга («Кольцово») из-за технической неисправности воздушного судна задержан к вылету рейс ZF-2637 авиакомпании Azurair на Фукуок. На рейс ожидается 330 пассажиров, — сказали в ведомстве.

До этого в аэропортах Нижнего Новгорода, Оренбурга и Уфы ввели временные ограничения на выполнение авиарейсов. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, ограничения распространяются как на прием, так и на выпуск воздушных судов. Эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в петербургском аэропорту задержали вылет и прибытие примерно 40 рейсов из-за сильного снегопада, повлиявшего на работу воздушной гавани. Был отложен вылет 27 авиарейсов, причем наибольшая задержка у пассажиров, следующих в Уфу — они ожидали вылета около 10 часов. На некоторых рейсах пассажиров разместили в салонах самолетов, но потом возвращали в здание терминала.

