16 ноября 2025 в 05:13

Три российских аэропорта закрыли небо

Аэропорты Уфы, Оренбурга и Нижнего Новгорода ввели ограничения

В аэропортах Нижнего Новгорода, Оренбурга и Уфы введены временные ограничения на выполнение авиарейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он уточнил, что меры касаются как приема, так и выпуска воздушных судов.

Аэропорты Нижний Новгород (Чкалов), Оренбург, Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал он.

Ранее Кореняко говорил, что нижнегородский аэропорт Стригино временно перестал принимать и выпускать самолеты. Аналогичная ситуация сложилась в аэропорту Ульяновска (Баратаевка).

До этого в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Ограничения затронули работу воздушной гавани имени Гагарина.

Тем временем Росавиация информировала о возобновлении работы аэропортов Казани, Нижнекамска и Уфы после снятия временных ограничений. В период действия обновленных правил несколько самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы.

