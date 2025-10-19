Два аэропорта Приволжья временно изменили режим работы Росавиация: временные ограничения ввели в аэропортах Стригино и Баратаевка

В воскресенье, 19 октября, нижнегородский аэропорт Стригино временно перестал принимать и выпускать самолеты, передает официальный представить Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По данным ведомства, это необходимо для обеспечения безопасности воздушной гавани. Аналогичная ситуация сложилась в аэропорту Ульяновска (Баратаевка).

Аэропорты Н. Новгород (Стригино) и Ульяновск (Баратаевка). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее аналогичные меры вводились в аэропорту Калуги (Грабцево). Через пару часов по тем же причинам закрылась воздушная гавань Волгограда. Все меры были предприняты для обеспечения безопасности граждан. В Росавиации уверяют, что это первый приоритет для федерального агентства.

До этого сообщалось, что из-за закрытия неба в Волгограде в городе «застряла» футбольная сборная России. Она находилась там для проведения товарищеского матча с командой Ирана. Вылет был согласован только через несколько часов.