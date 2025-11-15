Десятки рейсов застряли в снежной ловушке в Петербурге

В аэропорту Санкт-Петербурга задержаны вылеты и прибытие примерно 40 авиарейсов, сообщает Telegram-канал SHOT. Это произошло из-за интенсивного снегопада, который повлиял на работу воздушной гавани.

Отложен вылет 27 рейсов. Наибольшая задержка — у пассажиров, следующих в Уфу, которые ожидают вылета около 10 часов. На некоторых рейсах пассажиров уже размещали в салонах воздушных судов, но впоследствии возвращали в здание терминала. Дополнительно задерживается прибытие еще 10 авиарейсов.

Первый снег выпал в Санкт-Петербурге с задержкой почти на месяц по сравнению с обычными сроками. Обычно первый снежный покров в городе образуется примерно 17 октября, однако в текущем году это произошло значительно позже. Крупные снежные хлопья наблюдались в районе делового центра «Лахта», где верхние этажи здания были туманом. Снегопад также прошел у станции метрополитена «Приморская» и в северных районах города. Незначительный снежный покров зафиксирован и на территории Ленинградской области.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о первом снеге в Москве, который также опоздал на месяц. Он уточнил, что за последние сутки в столице выпало примерно 20% от среднемесячной нормы осадков для ноября.