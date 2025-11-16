Раскрыто число БПЛА, атаковавших Россию воскресным утром

Средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Курской областями 16 ноября с 08:00 до 14:00, сообщила пресс-служба Минобороны. Три БПЛА уничтожили над Брянской областью, два — над Белгородской, один — над Курской.

В период с 08:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что при атаке БПЛА в ночь на 16 ноября в многоквартирном доме на улице Кропоткина в Волгограде произошел пожар. Спасатели потушили возгорание. В некоторых домах выбило стекла в окнах. Во время налета пострадали три жителя региона.

Всего в ночь на 16 ноября ПВО сбила 57 украинских беспилотников в семи российских регионах. 23 БПЛА удалось ликвидировать над Самарской областью, 17 — над Волгоградской, по пять — над Саратовской и Ростовской областями. Кроме того, по три дрона было уничтожено над Курской и Воронежской областями. Один беспилотник ПВО сбила над Брянской областью.