Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 14:17

Раскрыто число БПЛА, атаковавших Россию воскресным утром

Минобороны сообщило об уничтожении шести БПЛА воскресным утром

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Курской областями 16 ноября с 08:00 до 14:00, сообщила пресс-служба Минобороны. Три БПЛА уничтожили над Брянской областью, два — над Белгородской, один — над Курской.

В период с 08:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что при атаке БПЛА в ночь на 16 ноября в многоквартирном доме на улице Кропоткина в Волгограде произошел пожар. Спасатели потушили возгорание. В некоторых домах выбило стекла в окнах. Во время налета пострадали три жителя региона.

Всего в ночь на 16 ноября ПВО сбила 57 украинских беспилотников в семи российских регионах. 23 БПЛА удалось ликвидировать над Самарской областью, 17 — над Волгоградской, по пять — над Саратовской и Ростовской областями. Кроме того, по три дрона было уничтожено над Курской и Воронежской областями. Один беспилотник ПВО сбила над Брянской областью.

Минобороны
ВСУ
атаки
БПЛА
беспилотники
Курская область
Белгородская область
Брянская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детсад выплатит пятилетнему ребенку 280 тыс. рублей после одного инцидента
Магнитные бури сегодня, 16 ноября: что завтра, бессонница, головные боли
«Чтобы сразу насмерть?»: родители пришли в ужас от новой детской площадки
Три человека заживо сгорели в машине в результате ДТП под Волгоградом
Скандал с ширинкой, свингерство, «отмена»: как живет разведенный Дибров
В Гольяновском пруду нашли останки ребенка: фото с места происшествия
В Москве расследуют получение особо крупной взятки сотрудниками ФСИН
В Госдуме отреагировали на слухи о повышении пенсионного возраста
Появился подозреваемый в расчленении ребенка из Гольяновского парка
Во Львове пожаловались на «русскоговорящих котов»
Российский пилот впервые проиграл гоночному роботу в Абу-Даби
В России умерла лишившаяся части черепа из-за рака блогер
Появились новые подробности смерти ребенка, чью голову нашли в пруду
Алиев: Азербайджан завершает строительство Зангезурского коридора
Тыквенный суп, который полюбят даже скептики
В Уссурийске доверчивый таксист лишился денег из-за пассажира
Суд оштрафовал россиянку за продажу товаров с сатанистской символикой
Голова в пруду. Расчлененные останки школьника нашли в Москве: что известно
Собрала все секреты идеального салата цезарь с курицей — вкусно и легко
Секрет идеальных сырников — как в детском саду
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.